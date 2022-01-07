Москва, 7 января, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский прогнозирует гарантии безопасности Нурсултану Назарбаеву.

Kremlin.ru Владимир Жириновский

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«С ним ничего не будет, поскольку Москва гарантирует его полную безопасность», — сказал Жириновский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Он получит то, что получил Горбачев и Ельцин после ухода в отставку: безопасность и пользование пакетом льгот», — добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вечером 6 января киргизский портал 24. kg со ссылкой на данные сервиса Flightradar24 сообщил о приземлении в «Манасе» борта Bombardier Global Express из ОАЭ, который портал назвал «назарбаевским».