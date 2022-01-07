Москва, 7 января, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Попытка президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стать авторитарным правителем среднеазиатского государства проваливается, управление перехватил Запад, считает депутат Госдумы от СРЗП Михаил Делягин.

Delyagin.ru Михаил Делягин

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Токаев попытался полностью подчинить себе силовиков и стать авторитарным правителем, избавиться от «назарбаевских элит», однако, указал депутат, местные власти не учли поменявшуюся структуру общества, «сплочённая некультурная сельская молодёжь — мамбеты» придала «динамизм и организованность» мятежу.

При этом Делягин обратил внимание на то, что в Казахстане давно действуют многочисленные западные некоммерческие организации (НКО).

«Управление мгновенно перехватил Запад — скорее всего, британцы через свои силы информационной войны, дислоцированные на Украине, и влияние на туземные элиты». — рассуждает парламентарий.

По его мнению, «валить власть в России будут, вероятно, примерно так же: массовыми протестами гастарбайтеров, при точечном применении управляемыми с Запада этническими мафиями штурмовых команд».

"Наличие в среде гастарбайтеров профессиональных боевиков очевидно всем, кроме «правоохранителей»: жители Масквабада, например, могут периодически наблюдать их работу во время неплохо организуемых боев за те или иные контракты — в том числе, как сообщают очевидцы в телеграм-каналах, и с применением огнестрельного оружия (пока эпизодическим)», — рассуждает парламентарий в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, страны ОДКБ поддержали просьбу президента Казахстана о введении миротворческих сил для стабилизации ситуации.