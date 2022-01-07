Астана, 7 января, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Алма-Ате (Казахстан) задержаны более 70 боевиков, нападавших на административные здания, а также 30 мародеров. Об этом 7 января передает Sputnik Казахстан.

Kremlin.ru Касым-Жомарт Токаев

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Массовые протесты в Казахстане начались 2 января. Тогда жители выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

До 19 января на всей территории страны введен режим ЧП.

5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики. Он обратился за помощью в ОДКБ «в преодолении террористической угрозы».