В Казахстане снова отключили интернет
Астана, 7 января, 2022, 09:34 — ИА Регнум. На территории Республики Казахстан снова отключился интернет. Об этом 7 января сообщает РИА Новости.
Интернет
Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»
Уточняется, что ранее в республике интернет несколько раз включали, однако это делалось только на несколько часов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в казахской Генпрокуратуре заявили, что участникам беспорядков в Казахстане грозит пожизненное тюремное заключение.