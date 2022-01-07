Астана, 7 января, 2022, 09:34 — ИА Регнум. На территории Республики Казахстан снова отключился интернет. Об этом 7 января сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что ранее в республике интернет несколько раз включали, однако это делалось только на несколько часов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в казахской Генпрокуратуре заявили, что участникам беспорядков в Казахстане грозит пожизненное тюремное заключение.