Астана, 7 января, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января поздравил сограждан с Рождеством. Текст поздравления был обнародован пресс-службой главы государства.

Kremlin.ru Касым-Жомарт Токаев

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«К сожалению, в связи со сложной обстановкой в стране и введенным чрезвычайным положением верующие не смогут отпраздновать его согласно всем традициям», — сказал президент.

Токаев призвал жителей встречать праздник дома с близкими. Он отметил, что Рождество вселяет надежду и веру в лучшее.

Глава государства подчеркнул, что православие внесло большой вклад в развитие казахского общества. Он добавил, что многообразие религий и культур — это основа государственности.

Стоит отметить, что в Казахстане продолжается контртеррористическая операция по восстановлению порядка в стране. Наиболее острая ситуация сложилась в Алма-Ате. Там участники беспорядков оказывают вооружённое сопротивление правоохранителям и военнослужащим.