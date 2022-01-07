Москва, 7 января, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова — замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского — рассказала о том, как определить одновременное заражение гриппом и COVID-19.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эпидемия гриппа

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Выявить «флурону» без лабораторных исследований непросто, т.к. для гриппа характерно быстрое нарастание симптомов. У пациента температура может за несколько часов подняться до 38−39 градусов, появляется головная боль и ломота в мышцах.

В то же время при COVID-19 признаки заболевания развиваются постепенно. Однако, если к вышеуказанным симптомам добавляется потеря обоняния (а также изменение вкусовых ощущений), то это может свидетельствовать об одновременном заражении двумя вирусами.

Врач подчеркнула, что применяемые при COVID-19 противовирусные препараты работают против обоих вирусов — потому терапия не требует дополнительных препаратов.