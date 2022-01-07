Москва, , 09:16 — REGNUM Свои поздравления православным христианам и всем жителям России с праздником Рождества Христова направил президент РФ Владимир Путин. Текст поздравительного сообщения 7 января обнародован на сайте Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В светлые рождественские дни миллионы людей во всём мире испытывают радость и душевный подъем, особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение. Их сердца наполнены любовью, верой в торжество добра и справедливости», — говорится в поздравительном послании.

Кроме того, Путин отметил, что Русская православная церковь и другие российские христианские конфессии играют огромную созидательную роль в вопросах укрепления духовно-нравственных основ общества и сбережения исторического и культурного наследия. Эта работа, как отметил российский лидер, заслуживает глубокого признания.

Также президент РФ пожелал православным христианам и всем жителям России, которые отмечают это праздник, здоровья и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Рождественскую ночь президент России Владимир Путин посетил богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево.