Астана, 7 января, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Правоохранители в Казахстане в ночь на 7 января предотвратили попытку ввоза оружия в Нур-Султан. Об этом сообщает телеканал «Хабар — 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Нур-Султан

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Сообщается, что силовики задержали несколько микроавтобусов. В них также были молодые люди, большинство из которых приехали из южных регионов страны.

Ранее в МВД Казахстана сообщили, что с начала беспорядков в стране задержали около 3 тыс. человек. Сообщается, что в ходе контртерористической операции ликвидированы 26 боевиков, 18 получили ранения.

Напомним, протесты в Казахстане с 4 января переросли в беспорядки. Наиболее острая ситуация сложилась в Алма-Ате. Там радикально настроенные протестующие захватили оружие и вступают в перестрелки с правоохранителями.