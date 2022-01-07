Астана, 7 января, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Агентство по развитию конкуренции Казахстана ввело предельные цены на сжиженный газ для транспорта. Об этом 7 января сообщает пресс-служба ведомства.

Баллон со сжиженным углеводородным газом на «Газели»

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Сообщается, что розничная цена топлива должна быть в пределах от 50 до 70 тенге (от 8 до 12 руб.) за литр. В отдалённых районах газ разрешается продавать по цене от 55 до 75 тенге.

Также установлены ограничения для оптовой продажи газа на электронных площадках. Срок действия ограничений — 180 дней.

Стоит отметить, что поводом для протестов в Казахстане стало резкое повышение цен на сжиженный газ в ряде регионов. В правительстве 4 января согласились снизить цены, но протестующие стали выдвигать политические требования. В Алма-Ате и Актюбинске протесты переросли в массовые беспорядки.