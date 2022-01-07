Москва, 7 января, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Подросткам после вакцинации от коронавируса желательно избегать интенсивных физических нагрузок в первые пару дней. Об этом 6 января сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Специалист пояснил, что для подростков после прохождения вакцинации от коронавируса актуальны те же рекомендации, что и для взрослых. В частности, первые один-два дня после прививки желательно не допускать тяжёлых физических нагрузок, больше отдыхать.

Как уточнил Гинцбург, после вакцинации нужно дать немного больше энергии иммунной системе, «пожалеть себя» и избегать излишних нагрузок на организм.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Центра имени Гамалеи Гинцбург рассказал, когда можно ожидать в широком доступе вакцину от коронавируса для детей и назальный вариант вакцины «Спутник V».