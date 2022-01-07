Екатеринбург, 7 января, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Свердловской области ночью 7 января выпало пять сантиметров снега. Об этом сообщает областное управление автомобильных дорог.

Снегопад

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Сейчас рабочие устраняют последствия снегопада. За состоянием дорог контроль осуществляется с помощью 48 действующих в регионе автоматических постов дорожного контроля. Также с их помощью есть возможность отслеживать работу подрядчиков.

Снежный фронт покинет регион во второй половине дня. Сотрудники свердловского миндортранса призывают водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и все меры безопасности на дороге.