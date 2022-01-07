Астана, 7 января, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Критический «красный» уровень террористической опасности введён на всей территории Казахстана. Об этом 7 января сообщает пресс-службе комитета национальной безопасности (КНБ) страны.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Казахстана

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

Уточняется, что наивысший режим террористической опасности введён приказом председателя КНБ, руководителем республиканского оперативного штаба (РОШ) по борьбе с терроризмом генерал-майором Ермеком Сагимбаевым по согласованию с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на всей территории Республики Казахстан. Во всех регионах страны установлен режим антитеррористической операции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Казахстана Токаев провёл заседание контртеррористического штаба, в ходе которого объявил о начале антитеррористической операции.