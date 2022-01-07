Астана, 7 января, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Двое молодых военнослужащих погибли в ходе массовых беспорядков в Казахстане. Об этом 7 января сообщила пресс-служба нацгвардии страны.

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Уточняется, что молодые военнослужащие погибли в ходе обеспечения безопасности во время массовых беспорядков в городах Кызылорда и Талды-Курган на юге Казахстана.

«Молодые солдаты ценой своих жизней с мужеством выполнили поставленные задачи ради спокойствия и благополучия народа», — сказано в сообщении нацгвардии.

В ходе спецоперации в Казахстане силовики ликвидировали 26 вооружённых боевиков, ещё 18 участников беспорядков были ранены, задержано около трёх тысяч человек. Сотрудники правоохранительных органов взяли под контроль здания городских и районных акиматов (мэрий) и отделения полиции на территории страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к гражданам республики.