Астана, 7 января, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Иностранные посольства не пострадали во время массовых беспорядков в Казахстане. Об этом 7 января сообщил журналистам официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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По словам представителя МИД Казахстана, здания диппредставительств не пострадали во время массовых беспорядков в стране. В настоящее время здания иностранных посольств находятся под усиленной охраной.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что здания мэрий и полицейских участков на территории Казахстана находятся под контролем силовиков.