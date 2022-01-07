Астана, 7 января, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Все здания городских и районных акиматов (мэрий) и отделения полиции взяты под контроль сотрудниками правоохранительных органов в Казахстане. Об этом 7 января сообщает телеканал «Хабар 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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Также уточняется, что местные органы власти в Казахстане контролируют ситуацию, конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Казахстане сотрудниками правоохранительных органов ликвидированы 26 боевиков, ещё 18 получили ранения, задержаны около трёх тысяч человек.