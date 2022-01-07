Астана, 7 января, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Доступ к проводному интернету возобновлён в столице Казахстана, городе Нур-Султане. Об этом 7 января сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Нур-Султан

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Интернет был заблокирован в городе на фоне беспорядков в стране с вечера 6 января, около 19:40 (16:40 мск). В настоящее время доступ к проводному интернету возобновлён, но мобильный интернет не функционирует.

Проблемы с доступом в интернет и с сотовой связью были и в других городах Казахстана. Так в городе Алма-Ате был полностью прекращён доступ в интернет, невозможно было зайти даже на сайты администрации города, были недоступны и сайты правительства, аэропорта и МВД.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о начале антитеррористической операции.