Астана, 7 января, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Власти Казахстана пообещали оказать поддержку малому и среднему бизнесу, пострадавшим от действий мародеров. Об этом говорится в сообщении администрации казахстанского президента, разосланного жителям республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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«Уважаемые казахстанцы! Государство окажет поддержку субъектам МСБ, пострадавшим в результате действий экстремистов», — приводит цитату из обращения РИА Новости.

Ранее глава республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству Казахстана принять меры по господдержке пострадавшим от действий боевиков и мародеров в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января Минобороны России заявило о подготовке основных сил российских миротворцев ОДКБ к переброске в Казахстан. Отмечалось, что военнослужащие и боевая техника уже грузятся на военно-транспортные самолеты.