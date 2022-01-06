Ереван, 6 января, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Разрешить подразделению вооруженных сил Армении принять участие в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане приняло решение правительство страны. Соответствующее решение 6 января опубликовано на сайте правительства Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

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«Разрешить подразделению ВС Республики Армения участвовать в миротворческих операциях в Республике Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ», — отмечается в документе.

В документе также указано, что обеспечить процесс отправления армянских военных в Казахстан должен министр обороны Армении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что протестующие в Казахстане должны выражать своё недовольство мирно.