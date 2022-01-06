Москва, 6 января, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Гражданам России, которые в настоящее время находятся в Казахстане, следует соблюдать повышенные меры безопасности. Об этом 6 января говорится в Telegram-канале Департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

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«Настоятельно рекомендуем всем российским гражданам соблюдать повышенные меры личной безопасности, проявлять выдержку, избегать мест демонстраций/беспорядков, по возможности укрыться в гостиницах/домах», — говорится в сообщении.

Кроме того, гражданам России рекомендуется обеспечить запасы продуктов первой необходимости. Отмечается, что для помощи гражданам РФ, находящимся в Казахстане, МИД России открыл специальную горячую линию.

Как передавало ИА REGNUM, 6 января генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что переброска миротворческого контингента стран ОДКБ в Казахстан началась.