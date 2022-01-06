Генсек ОДКБ назвал сроки завершения передислокации миротворцев в Казахстан
Минск, 6 января, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Передислокация миротворческих подразделений стран ОДКБ в Казахстан должна завершиться 7 января, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Официальная публикация
Станислав Зась
«Постепенно, думаю, в течение завтрашнего дня мы завершим передислокацию и всех остальных наших миротворческих подразделений», — сказал он РИА Новости.
Он добавил, что первый эшелон белорусской части миротворческой группировки ОДКБ прибудет в Казахстан в ближайшие часы.
Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зась заявил, что переброска миротворческого контингента стран ОДКБ в Казахстан началась.
Читайте также: Генсек ОДКБ заявил о прибытии передовой группы миротворцев в Казахстан