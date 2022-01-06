Минск, 6 января, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Переброска миротворческого контингента стран ОДКБ в Казахстан началась, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Zviazda.by ОДКБ

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По его словам, в рабочем порядке выразили готовность участвовать все государства ОДКБ со своими подразделениями, «и уже начата их переброска».

«Передовая группа российской части миротворческого контингента находится уже в Казахстане и приступила к выполнению поставленных задач», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью в связи с охватившими республику беспорядками. В страну прибыли миротворцы из России. Также в миротворческой миссии будут участвовать военнослужащие из Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.