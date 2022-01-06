Женева, Швейцария, 6 января, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Всех арестованных и задержанных в Казахстане за реализацию своих прав на мирный протест и свободу выражения мнений должны освободить власти страны. Об этом, как передает РИА Новости, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в связи с беспорядками в Казахстане.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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По ее словам, после протестов в Казахстане, по данным официальных лиц, были взяты под стражу свыше 2 тыс. человек.

Бачелет подчеркнула, что власти страны обязаны обеспечить полное соблюдение всех процессуальных прав задержанных, а все обвинения в нарушении прав человека должны быть независимо и тщательно расследованы.

Как передавало ИА REGNUM, 5 января председатель ОБСЕ Збигнев Рау призвал к деэскалации ситуации с протестами в Казахстане.