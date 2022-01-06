Екатеринбург, 6 января, 2022, 19:53 — ИА Регнум. В Свердловской области 7 января ожидаются обильные снегопады. Об этом сообщают синоптики.

Pixabay.com Снегопад

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Осадки возможны местами. Главное управление МЧС России по региону рекомендует соблюдать меры личной безопасности, а также беречь себя и своих близких, сообщает пресс-служба управления.

Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения, а также дистанцию и скоростной режим, и быть осторожными во время манёвров на дороге.