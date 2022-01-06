Москва, 6 января, 2022, 19:51 — ИА Регнум. В регионах России уже выявляют носителей штамма коронавируса «Омикрон», которые не покидали пределы страны. Об этом 6 января сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании штаба по коронавирусу и организации медпомощи в праздничные дни.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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«Вирус («Омикрон») отличает крайне высокая контагиозность, то есть заразность, он очень быстро распространяется, — заявил Мурашко. — Сегодня мы видим в нашей стране не только «завозные» случаи заражения новым штаммом».

По его словам, случаи выявления нового штамма у людей, не покидавших пределы РФ, уже есть в регионах страны.

Как передавало ИА REGNUM, 6 января заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила журналистам, что на сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в РФ составляет чуть более 62,5%.