Москва, , 19:40 — REGNUM Североатлантический альянс является организацией, у которой нет общих законов и ценностей, заявила 6 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Таким образом она прокомментировала заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что «действия России должны иметь конкретную цену», а сила НАТО заключается «не в танках и ракетах, а в сплоченности для защиты закона и общих ценностей».

«Если говорить об административном воплощении «альянса» — НАТО, то мания расширения, проявившая всю злокачественность гегемонизма, стала единственной ценностью, которую охраняют как объект наследия», — написала она в телеграм-канале.

Она также добавила, что у НАТО «нет ни общего закона, ни общих ценностей, все только на слова». Вместо этого есть гегемонизм и колониальные замашки, диктат сильных и безволие слабых, заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в настоящее время Североатлантический альянс, после развала СССР и распада Организации Варшавского договора, является геополитическим проектом по освоению территории.

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