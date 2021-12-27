Москва, 27 декабря 2021, 12:55 — REGNUM В настоящее время Североатлантический альянс (НАТО), после развала СССР и распада Организации Варшавского договора, является геополитическим проектом по освоению территории. Об этом 27 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров
Сергей Лавров
Иван Шилов, ИА REGNUM

«НАТО сейчас — чисто геополитический проект по освоению территории, которая оказалась бесхозной после исчезновения [Организации] Варшавского договора и после распада Советского Союза. Вот чем они занимаются», — сказал он в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».

Также глава МИД РФ отметил, что в заседании Совета Россия — НАТО с российской стороны будут принимать участие высокопоставленные военные и Москва ожидает этого же и от альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что признание лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо «временным президентом Венесуэлы» и наделение его правом оспорить решение нижестоящей инстанции по делу о венесуэльском золоте окончательно дискредитировало Верховный суд Великобритании.