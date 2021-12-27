Москва, , 12:55 — REGNUM В настоящее время Североатлантический альянс (НАТО), после развала СССР и распада Организации Варшавского договора, является геополитическим проектом по освоению территории. Об этом 27 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов, ИА REGNUM

«НАТО сейчас — чисто геополитический проект по освоению территории, которая оказалась бесхозной после исчезновения [Организации] Варшавского договора и после распада Советского Союза. Вот чем они занимаются», — сказал он в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».

Также глава МИД РФ отметил, что в заседании Совета Россия — НАТО с российской стороны будут принимать участие высокопоставленные военные и Москва ожидает этого же и от альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что признание лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо «временным президентом Венесуэлы» и наделение его правом оспорить решение нижестоящей инстанции по делу о венесуэльском золоте окончательно дискредитировало Верховный суд Великобритании.