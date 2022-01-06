Екатеринбург, 6 января, 2022, 19:07 — ИА Регнум. В Свердловской области 5 января выявили ещё 390 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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202 новых пациента зафиксированы в Екатеринбурге. Всего в регионе обнаружили уже 201 246 заразившихся.

Выздоровели 174 608 пациентов. А скончался от COVID-19 уже 9551 человек.