Президенты Турции и Киргизии обсудили ситуацию в Казахстане
Анкара, 6 января, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Киргизии Садыр Жапаров провели 6 января телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на пресс-службу киргизского лидера.
Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»
По последним данным, лидеры двух стран в ходе беседы обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, а также текущую ситуацию в регионе, в том числе, события в Казахстане.
Отмечается, что телефонный разговор между президентами состоялся по инициативе турецкой стороны.
Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ в связи с охватившими страну беспорядками.
Читайте также: Президент Казахстана отдал срочные распоряжения правительству