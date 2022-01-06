Бишкек, 6 января, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Парламент Киргизии должен был провести сегодня, 6 января, экстренное заседание по вопросам, связанным с происходящими в соседнем Казахстане массовыми протестами и попыткой вооружённого госпереворота.

Kenesh.kg Парламент Киргизии

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Однако собрать кворум законодателям так и не удалось — на заседании зарегистрировались лишь 40 депутатов, то есть менее половины состава республиканского парламента.

По словам спикера Таланта Мамытова, это произошло из-за того, что у депутатов сейчас зимние каникулы, и часть из них ещё не вернулись из регионов, куда они уехали отдохнуть на новогодние праздники.

В итоге заседание, на котором парламентарии должны будут решить, отправлять ли в Казахстан киргизских военнослужащих в качестве миротворцев в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, перенесли на 7 января.