Рига, 6 января, 2022, 16:56 — ИА Регнум. В среду, 5 января 2022 года, министр обороны Латвии Артис Пабрикс и посол Украины Александр Мищенко согласовывали содержание груза, который будет направлен по линии военного ведомства на Украину.

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Как сообщило латвийское гостелевидение LTV, действия ведомства являются логичным продолжением заявленного на декабрьской встрече министров обороны Прибалтики единодушного мнения о необходимости поддерживать Украину поставками вооружения. При этом в самом телерепортаже груз назван «гуманитарным».

Какое именно вооржение и боеприпасы будет переданы военным Украины, не уточняется, но наличие такого груза подтвердил в репортаже министр Пабрикс: «Включая оружие и технику. Мы это сделаем. Мы призываем наших союзников в Европе сделать то же самое».

Аргументируя решение официальной Риги, Пабрикс заявил: «Украина в значительной степени снимает напряженность с наших собственных границ. С нашего региона. По сути, они нас защищают».

Ранее военный груз на Украину было решено отправить и по линии министерства обороны Эстонии. Решение было подвергнуто критике внутри республики и оценено как открытое участие страны в вооруженном конфликте на территории Украине, что чревато последствиями.