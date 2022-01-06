Минск, 6 января, 2022, 16:55 — ИА Регнум. В Казахстане, где вспыхнули беспорядки, заранее все было спланировано. Соответствующие заявление президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал 6 января на совещании по вопросам реализации исторической политики.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«Все, что происходит, вы знаете, — цитирует президента БЕЛТА. — Но нас больше здесь волнует то, что заранее все было спланировано. Вчера всю ночь шли консультации, в этом плане отслеживали ситуацию с Путиным (президент России Владимир Путин) в Казахстане».

Лукашенко добавил, что протестующие целенаправленно пытались захватить аэропорт и в Алма-Ате, и в Нур-Султане.

«Потому что (протестующие) понимали, что туда будут переброшены вооруженные силы, прежде всего России и стран ОДКБ, — сказал глава государства. — То есть надо было взять под контроль, чтобы нельзя было приземлиться там».

Как передавало ИА REGNUM, 6 января госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что власти Белоруссии оценивают ситуацию в Казахстане как внешнюю гибридную агрессию, которая ставит перед собой цель уничтожить законную власть в республике.