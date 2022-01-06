Таллин, 6 января, 2022, 16:53 — ИА Регнум. С 10 января 2022 года в случае близкого контакта с носителем вируса или приезда из-за пределов Эстонии срок карантина составит семь дней вместо прежних десяти. Об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас по итогам заседания правительства.

Mos.ru На карантине

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«Данные Департамента здоровья Эстонии показывают, что сократился как инкубационный период, так и то время, когда человек может быть заразным. В связи с этим мы можем сократить период самоизоляции», — так аргументировала Каллас решение.

Отмечается, что во время карантина покидать дом можно только для приобретения жизненно необходимых вещей. В таком случае нужно принять меры эпидемиологической безопасности.

Требование самоизоляции по-прежнему не будут распространяться на вакцинированных людей и переболевших коронавирусом в течение последних шести месяцев, однако после близкого контакта с зараженным за своим состоянием рекомендуют следить и им.