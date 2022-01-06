Москва, 6 января, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Силы ОДКБ нужно разместить в Казахстане на постоянной основе, в том числе для защиты русского населения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 января, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

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"Силы ОДКБ, основу которых составляют российские подразделения, могут стать базой для формирования в Казахстане системы противодействия экстремизму на годы вперед. Одной из важнейших задач этой системы должна стать защита русскоязычного населения. В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос присутствия военных ОДКБ в республике на постоянной основе», — считает Миронов.

Однако, продолжил парламентарий, одними только воинскими подразделениями проблему безопасности в Казахстане не решить.

«Для этого необходимо менять подходы к обеспечению гражданского мира и согласия, создавать достойные условия жизни для людей, укреплять доверие граждан к власти», — подчеркнул он.

Он убежден, что вопрос о защите русских должен быть для России одним из ключевых при обсуждении проблем безопасности в Средней Азии и социально-экономического развития региона в целом.

«Рассчитываю, что эту позицию наши партнеры по ОДКБ примут с уважением и пониманием», — добавил Миронов.