Москва, 6 января, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в России вырос до 62,6%. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

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Вакцинация первым компонентом проведена 79 млн 028 тыс. 014 раз, вакцинация полного цикла — 75 млн 113 тыс. 883 раз, отметила она.

При этом, по ее словам, Тува, Липецкая область и Московская область близки к достижению 80% по уровню коллективного иммунитета. Об этом заявила Голикова, которую цитирует оперштаб по борьбе с коронавирусом в стране.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны.