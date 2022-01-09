Москва, 9 января, 2022, 03:00 — ИА Регнум. Накопительная часть пенсии превратилась в фикцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«В принципе, по большому счёту, накопительная пенсия превратилась сегодня у нас в фикцию. Её размер (…) в среднем составляет около 900 рублей. Поэтому неудивительно, что подавляющая часть граждан, которые выходят на эту самую пенсию или получают на неё право, от неё отказываются в пользу единовременной выплаты — получают те деньги небольшие, ну и потом их проживают», — отметил Куринный.

Естественно, что цель, которую правительство РФ ставило в начале 2000-х годов, говоря, что накопительная часть резко увеличит пенсию в Российской Федерации, «обернулась пшиком по разным причинам», говорит депутат.

«Было большое количество этих вот негосударственных фондов, которые гоняли деньги туда-сюда, почти 5 трлн рублей, которые банкротились, исчезали. И в результате вместо роста пенсионных накоплений многие граждане в лучшем случае получили номинал, то есть ровно рубль они отложили и рубль им же государство вернуло, но только через несколько лет с учётом инфляции та сумма, которую они откладывали, естественно, стала гораздо меньше по покупательной способности», — указал депутат.

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