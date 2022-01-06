Москва, , 00:00 — REGNUM В России в 2022 году вступит в силу закон, упрощающий защиту пенсионных средств граждан от недобросовестных страховщиков, сообщает ИА REGNUM.

Пенсионный фонд России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Закон установит такой порядок, при котором в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании и, соответственно, неправомерным досрочного перехода к новому страховщику (в связи с его неправомерным поведением) и возврата средств пенсионных накоплений на счёт гражданина у предыдущего страховщика ранее удержанный доход от инвестирования этих средств также будет возвращён гражданину.

Кроме того, будут направлять на счёт гражданина также и проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений.

Сейчас закон разрешает гражданину переводить свои пенсионные накопления из одного пенсионного фонда в другой (будь то негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или Пенсионный фонд России) без потери инвестиционного дохода один раз в пять лет. При досрочном переходе средства пенсионных накоплений передаются в другой фонд без инвестдохода, а сам доход направляется в резерв по обязательному пенсионному страхованию (РОПС) того фонда, в котором гражданин ранее был застрахован.

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По данным Счетной палаты, только в период с 2015 по 2019 годы граждане потеряли на досрочных переходах из фонда в фонд 108,4 млрд рублей.

Закон вступит в силу с 1 июля 2022 года.

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