Лукашенко назвал ситуацию в Казахстане уроком для Белоруссии
Минск, 6 января, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Белорусский лидер Александр Лукашенко, обращаясь к участникам беспорядков в Казахстане, предложил им попробовать договориться с властями страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».
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Александр Лукашенко
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"Хочу обратиться от белорусов к … протестующим. Я бы им просто сказал: пошумели, покричали, хватит, надо договариваться. С Токаевым можно договориться. Надо пойти … извинится перед военными», — отметил Лукашенко.
Он также считает, что ситуация с незаконными протестами в Казахстане послужила «уроком для Белоруссии».
5 января акции протеста в Казахстане переросли в беспорядки.