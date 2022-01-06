Минск, 6 января, 2022, 14:47 — ИА Регнум. «Я хочу просто обратиться от белорусов к этим (их бандитами кто-то называет, разные там люди) протестующим. Я бы им просто сказал, что ну, пошумели, покричали, хватит. Хватит. Надо договариваться, пока далеко не зашли. А с президентом Токаевым можно договориться», — заявил 6 января Александр Лукашенко в ходе состоявшегося совещания по вопросам реализации «исторической политики» в Белоруссии, сообщает пресс-служба белорусского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Из официального сообщения не ясно, почему Лукашенко во время совещания по сугубо белоруской проблеме сделал обращение «от белорусов» к участникам конфликта в другой постсоветской республике. Однако он уделил нынешнему конфликту в Казахстане большое внимание. В сообщении пресс-службы президента Белоруссии сказано, что «Александр Лукашенко убежден, что казахстанцы должны понять: это их страна и другой у них не будет», что дорого обойдётся восстановление страны после переворота.

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Лукашенко сообщил, что в Казахстане «противоречия между кланами, группами дай бог какие, еще надо будет договориться». Он также дал следующий совет: «Надо, по-народному говоря, пойти, стать на колени, извиниться перед военными, чтобы эту трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым (он приглашает всех, кто желает) для переговоров и выстраивания своего государства».

Он назвал ситуацию в Казахстане поучительной для Белоруссии, отметив: «Для нас это урок. Еще один урок. В том плане, что мы теперь поняли, что могло бы быть с нами. И дело даже не в том, что мы мирные белорусы. Дело не в этом. Не белорусы бы решали вопросы в Белоруссии».

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