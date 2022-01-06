Екатеринбург, 6 января, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в Алма-Ату и Нур-Султан. Об этом сообщили журналистам представители перевозчика.

Uralairlines.ru «Уральские авиалинии»

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

7 января не состоятся полёты из Жукогвского (Московская область) и обратно, а также из Екатеринбурга и обратно. Причиной названа чрезвычайная ситуация в Казахстане.

Решение по выполнению последующих рейсов перевозчик примет по мере развития ситуации. Как сообщало ИА REGNUM, с начала января в городах Казахстана произошли массовые беспорядки.