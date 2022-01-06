Астана, 6 января, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В большинстве регионов Казахстана перестали работать банкоматы. Об этом 6 января сообщает телеканал Tengrinews.

Банкомат

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Ранее в республике из-за отключения интернета прекратила работать система безналичного расчета с помощью банковских карт. Жители страны массово начали снимать наличные в банкоматах.

В Национальном банке республики 6 января сообщили о приостановке работы всех банков и других финансовых организаций из-за протестов, разразившихся в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде городов Казахстана с 4 января не прекращаются массовые беспорядки. В стране введено чрезвычайное положение.