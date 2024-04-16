Алма-Ата, Казахстан, 6 января, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Возле двух больниц в Алма-Ате 6 января начались столкновения участников беспорядков с правоохранителями. Об этом сообщает издание Orda.

Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США Уличные беспорядки

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По данным журналистов, обострение ситуации началось рядом с 1-й и 7-й клиническими больницами. Предположительно протестующие привезли туда своих раненых.

Ранее на телеканале «Хабар — 24» сообщили, что протестующие окружили эти больницы и никого туда не пропускают.

Напомним, в ряде городов Казахстана с 4 января продолжаются беспорядки. Протестующие завладели оружием и начали вести перестрелки с правоохранителями и военными. Наиболее острая обстановка сложилась в Алма-Ате.