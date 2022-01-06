Чебоксары, , 13:04 — REGNUM 7 января православные верующие отметят Рождество Христово. Традиционные ночные богослужения состоятся накануне в 160 монастырях, церквях и храмах Чувашии. Безопасность во время проведения религиозных обрядов будут обеспечивать сотрудники и работники противопожарной службы, сообщает ГУ МЧС по Чувашии.

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В ведомстве отмечают, что течение прошлого года инспекторы надзорной деятельности МЧС России проинспектировали все культовые объекты, расположенные на территории республики. В ходе рейдов специалисты проверили наличие в церквях огнетушителей и пожарных извещателей, исправность электропроводки, достаточно ли выходов для экстренной эвакуации. Спасатели провели инструктаж с настоятелями и работниками храмов, объяснив порядок использования первичных средств пожаротушения и напомнив им алгоритм действий в случае нештатной ситуации.

Сотрудники противопожарной службы предостерегают прихожан не создавать давку и напоминают, что зажженные свечи в руках прихожан — источник опасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Рождество в Поволжье потеплеет.

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