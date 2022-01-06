Москва, , 11:51 — REGNUM В Европейской части России в предрождественский день и на Рождество под влиянием атлантического циклона погода ожидается не холодная — средняя суточная температура около и выше климатической нормы на 2−4°, а в Центральном Черноземье, в Среднем и Нижнем Поволжье, в Ростовской области, Краснодарском крае и на Северном Кавказе — на 8−12° теплее обычного. Об этом сообщает Гидрометцентр России 6 января.

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Потепление придет на север Приволжского федерального округа. В Нижегородской области, Марий Эл и Чувашии 6 января после ночных −14…−9° днем потеплеет до −5…−0°.

В Кировской области, Удмуртии и Пермском крае 6 января пока еще ночью до — 26°, днем до — 13°. 7 января значительно теплее: ночью −7…−2°, местами до — 11°, днем −6…−0°.

В Пензенской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Оренбургской областях, республиках Мордовия, Татария и Башкирия 6 января погода с мокрым снегом, местами с метелью, гололедом, налипанием мокрого снега. Ночью −22…−17°, днем −9…−4°. 7 января снег с дождем и потепление: ночью до −6…−1°, днем до −1…−3°.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Рождество в Москве ожидается облачная погода с температурой воздуха около нуля.

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