Канберра, 6 января, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Во всем мире Австралия знаменита не только своей опасной фауной, но и чрезвычайно переменчивой погодой, что, по данным Австралийского бюро метеорологии, вновь было продемонстрировано природой в 2021 году, который стал самым холодным в стране за последние девять лет. Об этом 6 января сообщил телеканал Nine News.

Олег Кугаев До встречи, Австралия!

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В Австралийском бюро метеорологии подчеркнули, что несмотря на то, что 2021 год стал самым холодным годом с 2012 года, он также был и самым влажным периодом с 2016 года. По состоянию на конец 2021 года ни одна большая часть страны не испытала засуху впервые за пять лет.

Отмечается, что похолодание в Австралии было спровоцировано погодным явлением Ла-Нинья, которые спровоцировало в стране выпадение обильных осадков, штормы и наводнения.

Напомним, что по причине нахождения Австралии южнее экватора погодные сезоны в стране не совпадают с привычными временами года для Северного полушария. В настоящее время в Австралии лето.