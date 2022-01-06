Москва, 6 января, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Компания «Аэрофлот» отменила рейсы в Казахстан, которые были намечены на 6 и 7 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к авиакомпании.

Александр Полегенько ИА REGNUM Аэрофлот

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«Рейсы «Аэрофлота» в Казахстан 6 и 7 января отменены», — сказал собеседник агентства.

В Казахстане с первых дней 2022 года вспыхнули массовые беспорядки. Ряд аэропортов страны не работает.