Минск, 6 января, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подтвердили участие белорусских миротворцев в миротворческой миссии в Казахстане. Об этом 6 января сообщает Белорусское телеграфное агентство.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

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В ОДКБ не сообщили журналистам другие подробности, в том числе, сколько военнослужащих отправилось из Белоруссии в Казахстан. Ранее пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов сообщил, что миротворцев также направят Россия, Белоруссия, Армения, Таджикистан и Киргизия.

Секретариат ОДКБ ранее подтвердил, что российские миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью в связи с охватившими республику беспорядками. Предполагается, что миротворцы пробудут там до нормализации обстановки в стране.