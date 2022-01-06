Москва, 6 января, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Совете Федерации прогнозируют скорое появление «темников» для антироссийской пропаганды на фоне событий в Казахстане, передает корреспондент ИА REGNUM 6 января.

Council.gov.ru Андрей Климов

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"Совсем скоро из американского Госдепа придут более развёрнутые указания и «темники» для их медийных партнеров по сдерживанию РФ и соответствующих иноагентов», — отметил сенатор Андрей Климов в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, как зарубежные СМИ сейчас освещают события в Казахстане.

«Между тем, всего несколько лет назад аналитики из американской частной разведывательно-аналитической RAND в своём докладе «Растяжение сил России и вывод её из равновесного состояния» предупреждали Вашингтон относительно варианта «Снижения российского влияния в Центральной Азии»: «более активное вовлечение (США — АК) вряд ли значительно «растянуло» бы экономические ресурсы России и, вероятно, стало бы делом непропорционально дорогостоящим для Соединенных Штатов». Как говорится, дыма без огня не бывает», — отметил сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия сформировала миротворческий контингент для отправки в Казахстан для помощи в рамках миротворческих сил ОДКБ.