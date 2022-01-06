Москва, 6 января, 2022, 12:23 — ИА Регнум. За сутки в столице России Москве госпитализированы 724 человека с COVID-19, к аппаратам ИВЛ подключены 525 человек. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В мегаполисе выявлено 2 тыс. 357 новых случаев заражения. За сутки госпитализированы 724 человека.

Отмечается, что в городе выздоровели еще 2 тыс. 238 пациентов после прохождения лечения. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 млн 882 тыс. 737.

В Москве скончались 67 пациентов с COVID-19.