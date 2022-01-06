Ростов-на-Дону, 6 января, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 19 летальных исходов от COVID-19.Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Жертвами коронавируса стали 11 женщин в возрасте от 61 года до 90 лет и восемь мужчин в возрасте от 61 года до 89 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

За весь период эпидемии жертвами COVID-19 стали 9733 жителя Ростовской области.