Москва, 6 января, 2022, 12:17 — ИА Регнум. За истекшие сутки в российских медицинских учреждениях зарегистрированы 802 смерти от последствий COVID-19. 6 января об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Работа скорой помощи в период пандемии коронавируса

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Субъектами РФ с максимальным числом летальных исходов остаются Москва (67 смертей), Санкт-Петербург (58) и Московская область (41). За весь период пандемии в России от COVID-19 умерли 313 817 человек.

Смертность от новой коронавирусной инфекции опустилась ниже отметки в 900 случаев в сутки с 1 января 2022 года. С 19 октября 2021 года до 23 декабря смертность от COVID-19 в России превышала 1000 случаев в сутки.

Максимальные темпы распространения новой коронавирусной инфекции в России пришлись на вторую половину октября и ноябрь 2021 года. На пике российские медики выявляли до 41 335 новых случаев COVID-19 за сутки.

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России к 6 января составляет 61,8%. Полный курс вакцинации прошли более 74,5 млн человек.